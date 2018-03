Prima reactie a lui Mark Zuckerberg de la pornirea scandalului Cambridge Analytica. Ce schimbari anunta acesta la reteaua Facebook

„Vreau să împărtășesc cu voi un update referitor la cazul Cambridge Analytica - inclusiv pașii pe care i-am luat deja și etapele viitoare de rezolvare a acestei probleme importante.



Avem o responsabilitate pentru a proteja datele voastre și dacă nu putem face asta atunci nu merităm să vă oferim servicii. Am încercat să înțeleg exact ce s-a petrecut și să mă asigur că asta nu se mai întâmplă vreodată. Vestea bună este că cele mai importante acțiuni de prevenire le-am luat deja acum câțiva ani. Dar am făcut și greșeli, mai avem destule de făcut și trebuie să ne mobilizăm și să facem.



Iată o cronologie a evenimentelor:



În 2007 am lansat Platforma Facebook cu viziunea că avem nevoie de mai multe aplicații sociale. Calendarul trebuie să poată să îți arate zilele de naștere ale prietenilor tăi, hărțile trebuie să îți arate unde locuiesc aceștia, iar agenda ta trebuie să îți arate pozele acestora. Pentru a face asta, le-am permis utilizatorilor să se logheze în aplicații și să împărtășească cine sunt prietenii lor și anumite informații despre aceștia.



În 2013, un cercetător de la Universitatea Cambridge pe nume Aleksandr Kogan a creat o aplicație de personalitate de tip sondaj. Aceasta a fost instalată de aproximativ 300.000 de oameni care au distribuit datele lor și ale câtorva prieteni. La modul în care funcționa platforma noastră în acest punct, asta a însemnat că Kogan a reușit să acceseze zeci de milioane de date ale prietenilor (n.r. celor care și-au instalat aplicația).



În 2014, pentru a preveni aplicațiile abuzive, am anunțat că schimbăm întreaga platforma pentru a limita dramatic datele pe care le pot accesa aplicațiile. Cel mai important, aplicațiile de tipul celor create de Kogan nu mai puteau solicita date despre prietenii unei persoane decât dacă și prietenii autorizaseră aplicația. Am solicitat de asemenea dezvoltatorilor să obțină aprobarea noastră înainte de a putea cere date sensibile de la utilizatori. Aceste acțiuni previn genul de aplicații tip Kogan de a mai putea accesa atât de multe date, în prezent.



În 2015, am aflat de la jurnaliștii de la The Guardian că Kogan a pus la dispoziție datele din aplicația lui celor de la Cambridge Analytica. Este împotriva politicilor noastre ca dezvoltatorii să distribuie datele fără consimțământul oamenilor, astfel că am interzis de urgență aplicația lui Kogan de pe platforma noastră și am cerut ca Kogan și Cambridge Analytica să certifice că au șters toate datele achiziționate ilegal. Ei au certifica acest lucru.



Săptămâna trecută, am aflat de la The Guardian, The New York Times și Channel 4 că e posibil să nu fi fost șterse aceste date de către Cambridge Analytica. Imediat le-am suspendat dreptul de a utiliza serviciile noastre. Cambridge Analytica susține că deja au șters datele și a aprobat un audit din partea unei firme contractate de noi pentru a confirma acest lucru. Lucrăm de asemenea cu regulatorii din piață care investighează ce s-a întâmplat.



A fost vorba despre un abuz de încredere între Kogan, Cambridge Analytica și Facebook. Dar a fost o încălcare și a încrederii acordate de oameni nouă, care au furnizat date personale către Facebook și s-au așteptat să le protejăm. Trebuie să rezolvăm acest lucru.



În acest caz, deja am făcut cei mai importanți pași în urmă cu câțiva ani, în 2014, pentru a preveni „actorii răi” să acceseze informațiile oamenilor în acest mod. Dar mai sunt multe de făcut și voi sublinia acești pași aici:



În primul rând, vom investiga toate aplicațiile care au avut acces la baze mari de informații înainte de schimbarea produsă pe platforma noastră în 2014 și vom face un audit complet al oricărei aplicații cu activitate suspectă. Iar dacă vom găsi dezvoltatori care au folosit malițios informații personale, îi vom suspenda și îi vom anunța pe toți cei afectați de aceste aplicații. Asta îi include și pe oamenii ale căror date au fost folosite de Kogan.



În al doilea rând, vom restricționa accesul dezvoltatorilor la date și mai mult pentru a preveni alte tipuri de abuzuri. De exemplu, vom înlătura accesul dezvoltatorului la datele celor care nu au mai folosit aplicația lor în ultimele 3 luni. Vom restrânge datele pe care le puneți la dispoziția aplicațiilor când vă autentificați doar la: nume, fotografie de profil și adresă de email. Vom cere dezvoltatorilor nu doar să obțină aprobarea, ci să semneze și un contract care să le permită să ceară acces la postările sau alte date private ale utilizatorilor. Și vom mai anunța câteva schimbări în zilele ce urmează.



În al treilea rând, vrem să ne asigurăm că înțelegeți căror aplicații le-ați permis accesul la date. În următoarea lună le vom arăta tuturor o unealtă deasupra News Feed-ului cu aplicațiile pe care le-au folosit și o modalitate ușoară de a revoca accesul acestor aplicații la datele lor. Avem deja un astfel de instrument în setările de confidențialitate, dar acum îl vom muta la vedere, deasupra News Feedului pentru a ne asigura că toată lumea îl vede.



Dincolo de pașii pe care i-am luat în 2014, cred că aceștia sunt pașii pe care trebuie să îi urmăm în continuare pentru a securiza platforma noastră.



Am creat Facebook și la finalul zilei sunt responsabil pentru ce se întâmplă pe platforma noastră. Sunt decis să fac tot ce trebuie pentru a proteja comunitatea. În timp ce problema specifică legată de Cambridge Analytica ar trebui să nu se mai poată întâmpla azi, asta nu schimbă ceea ce s-a întâmplat în trecut. Vom învăța din această experiență pentru a securiza și mai mult platforma și pentru a face comunitatea mai sigură pentru toată lumea.



Vreau să le mulțumesc tuturor celor care continuați să credeți în misiunea noastră și contribuiți la această comunitate. Știu că durează mai mult să reparăm toate aceste probleme decât ne-ar conveni, dar vă promit vom munci la asta și vom construi un serviciu mai bun pe termen lung.” - se arată în mesajul postat de Mark Zuckerberg pe contul său de Facebook.