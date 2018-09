Prima reactie a lui Tristan Tate dupa despartirea de Bianca Dragusanu: "E o nebunie, stiu! "

Tristan Tate a oferit primele declaratii dupa despartirea de Bianca Dragusanu. Milionarul englez nu se mai fereste si a dat cartile pe fata.

Tristan Tate a oferit primele declaratii legate de despartirea dintre el si Bianca Dragusanu. El spune ca a fost distractiv sa apara mereu in presa, dar ca s-a saturat de acest lucru, iar de acum va face tot posibilul sa isi pastreze viata personala doar pentru el. Cat despre despartirea de frumoasa blondina, afirma ca acest lucru s-a intamplat inainte ca ea sa plece pe litoralul romanesc.

"Lasa-ma sa ghicesc! Zvonurile cum ca eu si Bianca ne-am despartit au aparut din cauza faptului ca eu nu am fost cu ea la Mamaia? Va dati seama ca acest lucru s-a mai intamplat cand ea a fost plecata. (n.r. - au mai aparut zvonuri ca s-au despartit). Ea era in Mamaia, in timp ce eu eram ocupat si lumea a crezut ca ne-am despartit. Si asa a iesit la iveala faptul ca nu iesim zilnic impreuna, in aceleasi locuri. E o nebunie, stiu. Este distractiv sa apari in presa, cred eu, dar de acum inainte imi voi tine cartile aproape de pieptul meu. Voi faceti o munca buna, dar eu sunt satul de publicitate.", a spus Tristan Tate, citat de spynews.ro.

Tristan Tate neaga informatiile conform carora s-a despartit de Bianca Dragusanu cu scandal.

"Nu am tipat niciodata la nimeni, mai ales la o femeie. Daca am fi avut o cearta de aploare intr-un loc public, cineva ne-ar fi filmat. Lumea ne filmeaza cand mergem sa luam pranzul, dar nu filmeaza cand ne certam? Zvonuri false si de c*cat. Acesta este raspunsul meu. Sunt foarte plictisit de ce spun ziarele si ce apare la TV. Imi pasa 0%. Acesta este raspunsul meu!", a adaugat Tristan Tate, dupa despartirea de Bianca Dragusanu.

Sa fie aceasta despartire dintre Bianca Dragusanu si Tristan Tate definitiva? Nu stim inca acest lucru, dar ce e mai important este faptul ca am aflat care este identitatea "noului barbat misterios" din viata Biancai Dragusanu. Asa ca, ramaneti pe www.spynews.ro pentru a afla ultimele noutati picante din viata Biancai Dragusanu!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.