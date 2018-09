Prima reactie a lui Victor Slav dupa ce s-a spus ca are o noua iubita! “Am cunoscut-o prin intermediul lui Cazacu ”!

Prezentatorul a tinut sa lamureasca lucrurile in barfa mondena a inceputului de toamna

Ieri, o stire bomba a bulversat lumea mondena! Presa tabloida a relatat ca Victor Slav si-ar fi refacut viata alaturi de o frumoasa blonda, cu care ar fi petrecut o seara intr-un club din Timisoara. Mai mult, “Vulturul de noapte” ar fi “recidivat” cu tanara, in conditiile in care, in urma cu putin timp, ar fi fost in compania ei si intr-un cunoscut local din Constanta!

Vestea ca vedeta si-ar fi refacut viata amoroasa dupa despartirea de Bianca Dragusanu a fost completata si de imagini cu asa-zisa sa partenera de viata! Victor si blonda nu au fost imortalizati impreuna, ci reprezentanta sexului frumos a avut parte de o “atentie” mai sporita din partea jurnalistilor si astfel a fost prezentata publicului larg in cateva imagini luate de pe adresele ei de socializare.

Victor Slav vorbeste in premiera despre relatia cu o noua femeie! "Vom sta la aceeasi masa, ca si acum"

Totusi care este adevarul, sunt cei doi impreuna sau lucrurile par exagerate in acest caz? Pentru a clarifica situatia, avem reactia chiar a prezentatorului de la KanalD!

Victor Slav vorbeste in premiera despre relatia cu o noua femeie si spune clar ca nimic nu este ceea ce pare. “Nu se pune problema unei noi legaturi sentimentale in ceea ce ma priveste. Acea fata este o prietena de a mea, de a lui Cazacu, si de a lui Giani! Este, daca vreti, ca o sora pentru mine! Toti suntem ca fratii! Nimic mai mult, nu este cazul sa se vorbeasca despre altceva! Am cunoscut-o prin intermediul lui Catalin in aceasta vara! Era o buna cunostinta de a lui! Suntem intr-un cerc de vreo 20 de amici, care se intalnesc din cand in cand la o iesire in club si se distreaza! Atat! Coincidenta a facut ca noi sa ne vedem si la Timisoara si la Constanta! Insa, asa cum spuneam, eu, Kirita, Cazacu si aceasta fata facem parte din acelasi grup de prieteni si, in viitor, ne vom mai intalni in formula aceasta! Vom sta la aceeasi masa, ca si acum, insa, repet, nu este si nu va fi nimic special, doar o relatie de frate si sora, daca vreti”, a declarat Slav pentru WOWbiz.ro!

