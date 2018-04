Prima reactie a Mihaelei, iubita criminalului din Suceava, dupa ce s-a spus ca Bogdan a ucis-o pe tanara Petronela din cauza ei

adolescentul care a ucis o pe petronela

Mihaela, iubita lui Bogdan Ionel, tanarul de 17 ani care a ucis-o cu peste 30 de lovituri de cutit pe fata de 18 ani gasita moarta intr-o padure de langa Botosani, a reactionat.

Din primele informatii se spune ca Bogdan s-a enervat pe Petronela, in timp ce se aflau la o sedinta foto in padure, dupa ce aceasta i-a jignit iubita, pe Mihaela.

Ulterior, in urma acuzatiilor si jignirilor primite, Mihaela a decis sa-si stearga contul de Facebook si sa stearga toate declaratiile de dragoste pe care cei doi si le faceau in mediul online. La o zi de la descoperirea crimei, iubita lui Bogdan nu mai este de gasit in mediul virtual.

Asasinarea Petronelei Mihalachi a socat intreaga tara si, de la o ora la alta, apar noi informatii socante in acest caz. Cea mai recenta se refera la mama criminalului de 16 ani, care a declarat ca Bogdan Ionel nu ar fi actionat singur. Potrivit anchetatorilor, victima a fost ucisa cu 30 de lovituri de cutit.

Mama lui Bogdan Ionel este plecata la munca in Italia, iar pe tatal lui, adolescentul de 16 ani nu l-a cunoscut niciodata. Aflata la mii de kilometri distanta, Larisa Ionel i-a luat apararea baiatului ei, care e acuzat de crima. Ea a postat mai multe mesaje pe o retea de socializare, unde Bogdan Ionel este aspru criticat pentru fapta lui odioasa. Mai mult, la un moment dat, Larisa Ionel a lansat ipoteza potrivit careia fiul ei nu ar fi actionat singur.

„Bineinteles, vreau sa iasa la lumina doar adevarul. Chiar daca trebuie sa plateasca vinovatul. Fiul meu nu a fost singur si probele vorbesc. Doar ca nu vrea sa spuna cum s-a intamplat si cine a fost cu el. / Iubita lui ce-a facut?/Cum s-au desfasurat lucrurile, voi stiti? Daca da mergeti la Politie si dati declaratie dar sa fie adevarul adevarat fara sa acoperiti pe nimeni. / Judecati dupa terminarea porcesului, nu influentati ancheta” sunt doar cateva dintre mesajele transmise de mama criminalului din Botosani la una dintre postarile acestuia de pe Facebook.

