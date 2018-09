Prima reactie a Ministerului Educatiei dupa ce s-au descoperit erori si in manualele de biologie, clasa a VI-a

Ministerul Educatiei Nationale google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Educatiei Nationale reactioneaza dupa ca s-au descoperit erori si in manualele de biologie de clasa a VI-a, dupa cele gasite in manualele de geografie si istorie. Responsabilii Ministerului Educatiei Nationale au anuntat ca elevii clasei a VI-a vor avea la dispozitie in primele zile de scoala variantele digitale corectate ale celor doua manuale de Biologie pentru clasa a VI-a. Potrivit MEN, variantele digitale corectate ale acestora vor fi postate pe platforma manuale.edu.ro, astfel incat sa poata fi utilizate de elevi si profesori din prima zi de scoala. Totodata, va fi realizata si trimisa in scoli o erata tiparita. Conform sursei citate, la nivelul MEN a fost constituit ...