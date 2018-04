Prima reactie a partenerilor americani: Ce spune FBI la protocolul SRI-PICCJ

Biroul Federal de Investigaţii (FBI) din SUA, partener al procurorilor români în lupta anticorupţie, oferă o primă reacţie la protocolul dintre SRI şi Parchetul General. Într-un răspuns la solicitările jurnalistului Silviu Sergiu, FBI precizează că "momentan, nu are niciun comentariu".

"'At this time, we have no comment for you in response to your questions (...) You can write that the FBI declined to comment.' - Acesta este răspunsul sec al Norei Scheland, ofițer de presă al FBI, la insistențele mele (cinci e-mailuri) de a afla dacă conducerea FBI a fost informată de autoritățile române despre semnarea la București, în 2009, a celebrului Protocol dintre SRI și Parchetul General. La acea vreme, FBI era un partener important al procurorilor români în lupta anticorupție. Director pe atunci era Robert Mueller, procurorul special care anchetează astăzi implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din SUA", scrie SIlviu Sergiu pe Facebook.

Jurnalistul aminteşte că, în 2006, aflat în vizită în România, Mueller s-a întâlnit cu Laura Codruța Kovesi, prilej cu care, potrivit unei cablograme "Wikileaks", i-a indemnat pe procurorii români să intercepteze convorbiri telefonice și să găsească soluția LEGALĂ pentru a le folosi în instanță.

"'Mueller suggested that an essential tool to address public corruption was the capability to intercept phone calls and the legal ability to use them in court.' Foarte interesant este că Mueller a precizat că FBI va fi fericit să ajute Romania inclusiv în elaborarea...legislației. 'He said the FBI would be happy to help Romania on investigations, data management, legislation, and training, inviting Kovesi to visit Washington and its FBI facilities.'

Sincer, mă așteptam la un răspuns de tipul ”nu e treaba FBI să comenteze deciziile autorităților române”. Știți genul ăla de răspuns standard când o instituție nu are chef să răscolească și mai mult o situație delicată. Răspunsul a fost însă: ”Momentan, FBI refuză să comenteze”. Ok, așteptăm...", mai scrie jurnalistul Silviu Sergiu pe Facebook.

