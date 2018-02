Prima reactie a presedintelui Iohannis, dupa anuntul lui Toader privind revocarea lui Kovesi

Presedintele Klaus Iohannis a reactionat, joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind declansarea procedurii de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

Astfel, seful statului a anuntat ca este „multumit” de activitatea DNA si a conducerii sale si ca „se impune o analiza aprofundata” a raportului prezentat de Tudorel Toader.

„Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a DNA si avand in vedere ca evaluarea activitatii DNA si a conducerii acestei institutii de catre Presedintele Romaniei difera de cea a ministrului Justitiei, se impune o analiza aprofundata a acestui document, care urmeaza sa fie realizata la nivelul Administratiei Prezidentiale de catre departamentele de specialitate. In repetate randuri, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, s-a declarat multumit de activitatea DNA si a conducerii sale, punct de vedere pe care si-l mentine in continuare”, se precizeaza intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.

Potrivit sursei citate, presedintele Iohannis „va uza de toate prerogativele constitutionale pentru asigurarea functionarii unei justitii independente si pentru consolidarea statului de drept.”

Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat, joi seara, ca a declansat procedura de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca urmare a evaluarii competentelor sale manageriale.

„Pentru aceste acte si fapte de netolerat intr-un stat de drept, in temeiul prevederilor privind statutul judecatorilor si procurorilor, declansez procedura de revocare din functie a procurorului sef al DNA. Prezentul raport, insotit de propunerea de revocare a procurorului sef, va fi transmis catre sectia de procurori a CSM, precum si catre presedintele Romaniei, pentru a analiza si pentru a decide, in acord cu competentele constitutionale pe care fiecare le are”, a declarat Tudorel Toader, la finalul unor declaratii de presa care au durat mai bine de o ora.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.