Prima REACTIE a senatoarei PNL Carmen Harau, dupa acuzatiile ANI

Acuzată de ANI de incompatiblitate, senatoarea Carmen Hărău a avut o primă reacţie. Liberala a declarat, pentru Realitatea Tv, că la momentul la care a intrat în politică nu mai era cenzor supleant de trei ani de zile.

"Eu în 2012 am venit în politică din zona antreprenorială, am avut mai multe societăţi comerciale. În legătură cu această poziţie de cenzor supleant, la momentul la care am intrat în politică, cenzoratul acesta exprirase de doi ani. Inspectorul ANI ori nu a observat, nu pot pune la îndoială buna sa credinţă, dar nu a văzut că acel cenzorat expirase. E o problema care ar fi putut fi lămurită dacă inspectorul ANI ar fi fost mai atent, eu, fără discutie, nu am nicio emoţie", a declarat Carmen Hărău pentru sursa citată.