Prima reactie a Vicai Blochina, dupa ce a pierdut procesul cu Victoras Micula

Vica 01

Dupa ce a pierdut procesul cu pustiul de bani gata, Victoras Micula, fosta baleriana ce i-a oferit un mostenitor celebrului antrenor Victor Piturca a reactionat intr-un mod de-a dreptul incredibil. Vica Blochina sustine ca a fost tradata de unul dintre ”prieteni” in procesul cu ”Printisorul Frutti Fresh”.

Vica Blochina a marturisit motivul halucinat ce a dus la pierderea mult ravnitului proces. ”Cum sa castig la el acasa, acest lucru era culmea. Am pierdut procesul din cauza unui asa zis prieten, Anatol Basarab, care dupa ce s-a intanit cu el nu s-a mai prezentat la proces ca sa depuna marturie in favoarea mea”, ne-a marturisit, in exclusivitate, Vica Blochina, fosta iubita a lui Victor Piturca.

Din buni prieteni au devenit dusmani

Supararile lui Victoras au plecat de la suspiciunile ca Vica ar fi chemat paparazzii la distractiile lor… dar, platite de el. Suparat ca Vica nu recunoaste ca el i-a achitat cazarea, Micula Jr. a scos de la naftalina facturile cu cheltuielile pe care le-ar fi suportat doar el, respectiv cazarea de peste trei mii de lei.

“Cum sa fie piesa, nici Piturca n-o mai ia, si el are 60 de ani. Radeam de ea si mi-am batut joc de ea. Imi bag … in ea, ma … pe punctul ei de vedere. Femeia de la 15 ani era curva lui Piturca, amanta declarata, gandeste-te ce fel de persoana e. Imi bag … in pasiunile ei’’, sunt vorbele lui Victoras, peste care Vica n-a putut sa treaca cu vederea. Asa ca s-a decis, la opt luni de la scandal, sa-l dea in judecata.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.