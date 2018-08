Prima recatie a nasului Pepe dupa ce Connect-R a anuntat ca s-a despartit de Misha! Motivul separarii

pepe

Vestea ca Misha si Connect-R s-au despartit, a luat prin surprindere pe toata lumea, inclusiv pe nasul lor, Pepe. Artistul este socat si nu ii vine sa creada, este pentru prima data cand aude de asa ceva, si se gandeste sa nu fie vreo gluma proasta.

“E incredibil, acum aud prima oara. Sa nu fie vreo gluma facuta de cineva pe contul lui de socializare… Eu am vorbit chiar saptamana trecuta cu el, despre o piesa, dar nu stiam nimic”, a declarat pentru Wowbiz.ro, Pepe, nasul celor doi.

Cum a anuntat Connect-R ca s-a despartit de Misha: „Atat am avut de spus!”

Connect-R a scris pe pagina lui de Instagram despre divort. Mai mult, se pare ca cei doi sunt despartiti de ceva vreme, dar au ramas prieteni de dragul copilului lor. Potrivit artistului, ei au luat aceasta decizie in urma cu un an.

„Nu obisnuiesc sa impartasesc lucruri atat de intime cu nimeni, dar nici sa gasesc minciuni tot timpul nu pot. 1 an si 3 saptamani de cand am hotarat sa ramanem prietenii si parintii copilului nostru! Viata merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atat am avut de spus! Rog pe toata lumea inclusiv presa sa nu ne puna intrebari. Multumim anticipat”, a scris Connect-R pe pagina lui de Instagram. Vestea i-a socat pe fanii cuplului, mai ales ca in urma cu doar cinci zile, cantaretul ii facea o declaratie emotionanta de dragoste sotiei sale.

Connect-R si Misha s-au casatorit in vara anului 2013

Misha, pe numele din buletin Mihaela Mihalache, e o artista din Romania. Ea s-a casatorit civil cu Connect-R pe 24 iulie 2013, iar in septembrie, 2014, ei si-au jurat credinta si iubire in fata Lui Dumnezeu. Cand si-au unit destinele, el avea 31 de ani, iar ea, 22. Nasii cuplului sunt Pepe si Raluca. Cei doi artisti au devenit parinti pe 25 ianuarie 2014. Fiica lor poarta numele Maya.

