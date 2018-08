Prima tara din lume unde soferii care comit accidente rutiere mortale ar putea primi pedeapsa cu moartea

Bangladesh google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul din Bangladesh va analiza luni un amendament ce propune introducerea pedepsei cu moartea in cazul accidentelor rutiere cauzatoare de decese, a declarat un oficial, in contextul in care zeci de mii de elevi si studenti protesteaza dupa ce doi adolescenti au fost calcati de un autobuz. Zeci de mii de persoane, cei mai multi elevi si studenti, au participat in ultimele zile la proteste ample, care au paralizat capitala Bangladeshului, Dacca. Manifestantii cer schimbarea codului rutier si a legilor privind transportul, relateaza agentia de stiri Reuters. Un oficial din cadrul Guvernului de Dacca a declarat sub protectia anonimatului ca amendamentul propus se refera la soferii care provoaca accidente ...