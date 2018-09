Prima tara UE care anunta ca va bloca orice sanctiuni ale Bruxelles-ului impotriva Ungariei

Datoria externa pe termen scurt a explodat in 2018. Unde s-au dus banii Datoria externă pe termen scurt a României a explodat în primele șapte luni din acest an. Citește mai departe...

ANAF anunta controale aprige la cumpararea de masini second-hand Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF anunta ca in perioada urmatoare va intensifica controalele asupra transporturilor de masini second-hand, fiind verificate in amanunt si documentele de provenienta. In plus, vor fi verificate si tranzactiile in numerar aferente.

Medicii unui spital din Botoșani au decis sa refuze avorturile, din motive religioase Medicii Secției de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati din Botoşani au decis să refuze avorturile la cerere, invocând motive religioase. Citește mai departe...

Toader, despre scandalul privind postul de notar: Greu de crezut ca ma veti vedea facand acte notariale Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, dupa ce a participat la sedinta plenului CSM, ca este greu de crezut ca va fi vazut, pe viitor, "facand acte notariale".

Prima reacție a lui Meleșcanu la acuzația ca și-a numit fiul consul la Strasbourg Toate numirile făcute de Guvern privind consulii generali au respectat prevederile legale, susține ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu. Citește mai departe...

De ziua lor, pompierii craioveni au scos caruta centenara Căruța folosită în caz de incendiu, în urmă cu o sută de ani, a deschis parada autospecialelor ISU Dolj, la parada organizată joi, de Ziua Pompierilor. Citește mai departe...

DISPERAREA ”soldaților” lui Dragnea! De la Ș. Nicolae la C. Radulescu și M. Pleșoianu EXCLUSIV De-a lungul ultimei săptămâni, șeful PSD-ist Liviu Dragnea i-a activat din plin, în războiul la baionetă purtat cu facți ...

Mirela Vaida a rabufnit in fața camerelor de filmat: "M-am enervat ingrozitor". Ce s-a intamplat inainte de aniversarea a 9 ani de la nunta Mirela Vaida a tunat și a fulgerat în cadrul unei emisiuni de la Antena 1, unde urmează să înceapă un nou show de televiziune. Prezentatoarea TV a venit să vorbească despre noile detalii legate de "Totul pentru dragoste la bine şi la greu" care își va schimba complet formatul. La un moment dat însă, ea […]

Machiajul ochilor pentru toamna aceasta Trendurile în beauty și fashion nu se intersectează întotdeauna, dar în ultimii cinci ani am putut observa că „minimalismul” a pătruns în ambele industrii. Citește mai departe...