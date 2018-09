Prima victorie romaneasca din turneul feminin de la Wuhan

Șefii Jandarmeriei Române sunt urmăriți penal. Conform Parchetului General, ordinul de evacuare a protestatarilor din Piața Victoriei, în timpul mitingului din 10 august, a fost emis ilegal. Conform Mediafax, șeful, prim-adjunctul Jandarmeriei și șeful Jandarmeriei Capitalei sunt urmăriți penal în dosarul violențelor de la mitingul din 10 august, Parchetul transmițând că ordinul de evacuare a […] The post Șefii Jandarmeriei Române, urmăriți penal. Parchetul General: ”Ordinul de evacuare, emis ilegal” appeared first on Cancan.ro.