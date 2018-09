Prima zapada va lovi in curand Romania! Un ciclon polar se apropie

Ciclon polar Ali google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ne pregatim pentru prima zapada a anului! Ciclonul polar Ali, care a ingrozit deja Marea Britanie, se indreapta spre Romania. Va ajunge in tara noastra sambata spre duminica si va aduce frig, ploi, iar la munte chiar ninsori, de saptamana viitoare. Vor fi, de la o zi la alta, cu aproape zece grade mai putin. Deja, la Miercurea Ciuc, aerul a atins temperaturi de iarna, in timp ce Capitala s-a topit la aproape 30 de grade. Vantul polar va rasturna temperaturile in tara noastra. De la 30 de grade, cat vom avea sambata in Bucuresti, vom ajunge la 17 grade saptamana viitoare. Iar la munte, vor fi valori sub zero grade. Vezi si: Prognoza meteo pentru vineri, 21 septembrie: Vreme frumoasa in toat ...