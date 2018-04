Prima zi in politica pentru Gabriel Daraban. Este noul presedinte al organizatiei municipale ALDE Constanta (document)

Noul preşedinte interimar la nivelul organizaţiei municipale este Gabriel Daraban, directorul comercial al companiei Oil Terminal. Decizia a fost luată în urmă cu câteva momente în cadrul unei şedinţe politice care se află în desfăşurare la sediul ALDE.Potrivit purtătorului de cuvânt al ALDE, Claudiu Ceti, Daraban ar putea fi propunerea organizaţiei municipale ALDE pentru Primăria Constanţa în 2020".Daniel Learciu este propus pentru funcția de președinte al organizației județene a ALDE Constanța. Până de curând era președinte interimar al organizației municipale.Gabriel Daraban s-a născut pe 22.05. 1974 la Constanța, este căsătorit și are doi copii. Acesta este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.A absolvit Universitatea Politehnica București, licențiat in Inginerie Mecanica, Universitatea Ovidius Constanța, licențiat în Tranzacții Internaționale și a obținut un master la Universitatea Politehnica Bucuresti în Generatoare de abur si turbine.Potrivit declaraţiei de avere pe anul fiscal 2015, Gabriel Daraban deţine, împreună cu Raluca Daraban, un teren intravilan în Constanţa, dobândit prin contract de vânzare- cumpărare în anul 2005, cu suprafaţa de 200 m2. Daraban mai declară un teren intravilan de 364 m2 în Slănic Prahova, dobândit în anul 2010, prin contract de vânzare-cumpărare, titulari - Raluca Daraban și Codrin Iliescu.De asemenea, deține o casă de locuit în Constanța, dobândită în 2008, împreună cu Raluca Daraban, cotă-parte ½, și o casă de locuit în Slănic Prahova, dobândită în 2010, avându-i ca titulari pe Raluca Daraban și Codrin Iliescu. În declarația de avere mai figurează şi un apartament dobândit în anul 2015, în București, împreună cu Raluca Daraban, cotă-parte ½. Aceleaşi bunuri se regăsesc şi în declaraţia de avere pe anul 2016. Gabriel Daraban nu deţine autoturisme.La capitolul bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, Daraban a declarat pe anul 2015 că deține ceasuri în valoare de 8.500 de euro, tablouri în valoare de 10.000 de euro și bijuterii în valoare de 7.000 de euro. În declaraţia aferentă anului 2016, directorul comercial menţionează că deține bijuterii în valoare de 20.000 de euro, dobândite în perioada 1999-2016, și tablouri în valoare de 10.000 de euro, dobândite în 1998.Pe anul fiscal 2015, Daraban a declarat că are datorii la cinci bănci: ING Bank București -16.800 de euro (data scadentă 2010), Banca Transilvania - 42.000 de euro (data scadentă 2017), T.M - persoană fizică - 16.000 de euro (data scadentă - 2019), CEC Bank - 40.000 de euro (data scadentă, 2017) și Bancpost - 12.000 de euro (data scadentă, 2016).În declaraţia pe anul fiscal 2016, menţionează că are datorii la trei bănci: ING Bank București - 14.622 de euro (data scadentă, 2020), Banca Transilvania - 42.000 de lei (data scadentă, 2020) și CEC Bank - 40.000 de lei (data scadentă, 2020).Gabriel Daraban are două conturi curente/echivalente declarate pe anul fiscal 2016, la Raiffeisen Bank - 32.000 de lei și la Banca Transilvania - 52.000 de lei.Gabriel Daraban a declarat, pe anul 2015, un venit de 162.887 de lei, obținut ca director comercial în cadrul societăţii Oil Terminal SA, și un venit de 25.696 de lei, în calitate de director general al societății Dynalog Logistic. În anul 2016, Daraban a câştigat 166.775 de lei din funcția de director comercial al societății Oil Terminal SA și 29.952 de lei din funcția de director general al societății Dynalog Logistic.Potrivit declaraţiei de interese aferente anului fiscal 2015, Daraban deţine calitatea de director general în cadrul societăţi Dynalog Logistic SRL, cu 25% din acţiuni, valoarea totală a acţiunilor însumând 50 de lei, şi funcţia de administrator al societăţii Tehnoconsulting, valoarea beneficiilor însumând 200 de lei. Daraban mai figurează ca administrator în societatea SC Gedvec SA.Gabriel Daraban a încheiat două contracte cu societatea Dynalog Logistic SRL, tip contract - agenturare externă nave maritime, pe o perioadă de două, respectiv o lună, din care a câștigat sumele de 7.19.336 de lei și 455.775 de lei.În declarația de interese pe anul fiscal 2016 figurează două contracte încheiate cu Gedvec SA, un contract de servicii inspecții/achiziție în valoare de 247.974 de lei și un contract de achiziție în valoare de 173.119 lei. La cele două se adaugă și două contracte de servicii agenturare nave, încheiate cu Dyalog Logistic SRL, în valoare de 746.060 de lei, respectiv 1.175.112 lei.În secțiunea Document puteți studia CV-ul lui Gabriel Daraban.