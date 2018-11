Primar PNL filmat in timp ce fura dintr-un hotel, unde participa la o dezbatere despre anticorupție. VIDEO

Un primar liberal din județul Vâlcea a fost prins la furat, într-un hotel, aflându-se la o dezbatere pe teme de anticorupție. Primarul a fost surprins de camerele de supraveghere video. Aflat la o întrunire pe teme de anticorupție, în stațiunea Băile Felix, din județul Bihor, primarul comunei vâlcene Mihăești, Constantin Bărzăgeanu (PNL), a fost filmat The post Primar PNL filmat în timp ce fura dintr-un hotel, unde participa la o dezbatere despre anticorupție. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.