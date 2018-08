Primaria București trimite 1.000 de oameni in vacanța gratuita in Grecia. ”Mama pomenii electorale”

Mai multi oradeni s-au strans, miercuri, in fata sediului PSD din oras si au luat peste picior actuala guvernare, declarandu-se sustinatorii ei si scandand lozinci total opuse celor cu care ne-au obisnuit adevaratii protestatari #Rezist.

Tragedie în comuna prahoveană Tinosu. Copil în vârstă de un an și trei luni, găsit spânzurat cu un cablu TV. Citește mai departe...

După ce Demi Lovato a ajuns în spital din cauza unei supradoze, au existat speculații conform cărora dansatoarea ei i-ar fi dat droguri artistei. Acum însă tânăra pusă la zid a răbufnit! Pe numele ei Dani Vitale, tânăra pusă la zid este foarte apropiată de Demi Lovato şi este considerată a