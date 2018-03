Primaria Capitalei a SOMAT operatorii de deszapezire: cetațenii se plang ca nu se poate circula in București

Primăria Capitalei spune că zăpada a fost curăţată de pe 95 la sută din arterele principale şi de pe 40 la sută din cele secundare. În timp ce municipalitatea anunţă că operatorii de deszăpezire au fost "somaţi” să degajeze străzile secundare şi trotuarele de zăpadă, bucureştenii se plâng că nu au pe unde să meargă din cauza omătului de pe trotuare şi de pe străduţele dintre blocuri, criticând faptul că operatorii nu au oferit condiţii şi pentru pietoni.

Citește și: ULTIMA ORĂ - S-a stabilit data alegerilor europarlamentare: dispute între statele UE

Municipalitatea transmite marţi că operatorii care se ocupă de deszăpezirea din Bucureşti au fost „somaţi” să cureţe trotuarele şi străzile secundare, astfel că arterele principale au fost curăţate în proporţie de 95 la sută, iar pe cele secundare s-a acţionat în proporţie de aproximativ 40 la sută.

"Având în vedere că ninge în continuare, operatorii de deszăpezire acţionează permanent în baterie (utilaje grupate de îndepărtat zăpada şi care împrăştie materiale antiderapante), atât pe principalele artere de circulaţie, cât şi pe cele de legătură. Operatorii de deszăpezire au fost somaţi să accelereze operaţiunile de degajare a trotuarelor şi a arterelor secundare, să aplice tratamente cu materiale antiderapante în cel mai scurt timp, în caz contrar aceştia urmând să fie sancţionaţi conform legislaţiei în vigoare”, transmite municipalitatea.

Reprezentanţii primăriei spun că în cursul nopţii de luni spre marţi, precum şi în prima parte a zilei de marţi, operatorii de salubritate au curăţat zăpada din majoritatea staţiilor şi refugiilor RATB din toate sectoarele, în zona instituţiilor publice şi în zona trecerilor de pietoni.

Astfel, afirmă primăria, s-a acţionat în tot oraşul cu 273 de utilaje şi 1.477 de operatori.

În acelaşi timp, bucureştenii se plâng că nu au pe unde să meargă pe trotuare din cauza zăpezii, iar pe străduţele dintre blocuri nu a trecut niciun utilaj.

"Doamna Firea să nu mai spună că face, că nu face. Nu se face. La mine pe stradă nu a trecut niciun utilaj, am ieşit noi şi am curăţat drumul, că sunt şi oameni în vârstă aici, femei cu copii mici care mai ies cu cărucioarele pentru că nu are cine să meargă la magazin să cumpere ceva şi chiar nu au pe unde să treacă”, spune un bucureştean care locuieşte în cartierul Ferentari.

Nici în zona Pieţei Obor din Sectorul 2 nu sunt străduţele curăţate, iar zăpada depăşeşte nivelul gleznei. Oamenii critică operatorii că nu oferă condiţii şi pentru pietoni.

"Nu ai unde să mergi pe aici. Nu ai pe unde să circuli pe trotuare. Pe de-o parte sunt maşinile parcate pe trotuar, pe de altă parte înoţi prin zăpadă. Cum dă un fulg de nea, cum se blochează totul în Bucureşti. (...) Bun, cureţi arterele principale, că altfel nu mai merge nicio maşină pe şosea. Dar cu pietonii ce faci? Le recomanzi să stea în casă. Aşa, şi dacă nu se poate? Noi nu mai mergem la muncă, studenţii, elevii nu mai merg la şcoală? Bătrâna aceea căreia nu are cine să îi cumpere pâine şi trebuie să meargă singură, pe unde trece?”, spune o altă femeie care locuieşte în Sectorul 2.