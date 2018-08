Primaria Capitalei, contract pentru intretinerea gazonului de pe Arena Nationala: "Maxim 20.000 de euro pentru 45 de zile"

Arena Nationala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primaria Bucuresti a finalizat procedura de achizitie publica pentru intretinerea gazonului de pe Arena Nationala. Contractul va fi incheiat in zilele imediat urmatoare. Astfel, pentru 45 de zile, municipalitatea va plati firmei Sports Fields maxim 99.780 lei, in functie de serviciile prestate. Protocolul incheiat de Primaria Municipiului Bucuresti cu FCSB pentru intretinerea gazonului pe Arena Nationala a incetat in data de 30 iunie 2018. ”Avand in vedere ca solutia era una temporara, Primaria Capitalei a demarat o noua procedura, care a fost atribuita recent: procedura organizata a fost achizitia directa, avand in vedere urgenta serviciului solicitat, iar atribuirea ei in SEAP a fo ...