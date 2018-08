Primaria Constanta angajeaza!

Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a prezentat, marti, la sedinta Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, unde a fost invitata pentru a da explicatii cu privire la evenimentele petrecute in data de 10 august. Ministrul a evitat sa raspunda la foarte multe intrebari de fata cu jurnalistii, care ...

Astronomii au descoperit pe suprafata Lunii petice de gheata, in apropierea polilor corpului astronomic, ceea ce ar putea constitui o sursa de apa potabila pentru oameni, in cazul unei posibile colonizari a Lunii.

Scene dramatice s-au petrecut în această după-amiază pe o plajă din stațiunea Mamaia. Un bărbat în vârstă de 60 de ani și-a găsit sfârșitul în apele Mării Negre. El este cea de-a treia persoană care moare înecată astăzi pe litoralul românesc. Citește și: O nouă tragedie s-a petrecut pe litoral! Un bărbat de 40 de ani