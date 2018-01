Primaria Constanta si-a reinnoit parcul auto cu autoturisme cumparate de la Alba Iulia (document)

Primăria Constanţa a atribuit un nou contract în urma unei licitaţii care s-a încheiat la sfârşitul anului trecut. Municipalitatea a achiziţionat un număr de 4 autoturisme noi cu plata integrală.Criteriul de atribuire a fost preţul cel mai scăzut.Potrivit anunţului de atribuire, s-a primit o singură ofertă. Valoarea estimată a fost de 278.104,24 lei,iar contractul semnat pe 22.12.2017 s-a perfectat la valoarea de 277.281,84 lei fără TVA.Cele patru berline pe care le va utiliza municipalitatea au fost cumpărate de la Exclusiv Auto Center ENB, cu sediul social pe strada A.I. Cuza nr. 40 din Alba Iulia. Domeniul de activitate principal al societăţii este comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone). Cifra de afaceri netă a societăţii este de 10.898.605 lei.Exclusiv Auto Center ENB are următorul acţionariat: Lucian Săplăcan Mânzat, cu aport de pierderi şi beneficii de 39,6%, şi Apti Orhan, cu 60,4%, cotă de pierderi şi beneficii. Orhan este şi administratorul societăţii şi are un mandat de 20 de ani.În secţiunea „Documente“, puteţi consulta anunţul de atribuire a licitaţiei la care facem referire.Despre toate procedurile publice cu impact asupra judeţului Constanţa, cine şi ce cumpără, cine şi cât câştigă puteţi citi accesând categoria „Combaterea criminalităţii în achiziţiile publice“.