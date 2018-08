Primaria da bani parintilor care au copii inscrisi la scoala!

bani 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primaria Capitalei vrea sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care va avea loc joia viitoare. uma ar urma sa reprezinte decontarea cheltuielilor cu produsele scolare si se va oferi o data pe an scolar celor cu venit pe membru de familie mai mic de 1.900 de lei, in baza unei dovezi a platii. Municipalitatea spera ca in acest fel va fi prevenit abandonul scolar. In expunerea de motive semnata de primarul Gabriela Firea se arata ca, in Romania, 1,5 la suta dintre elevii din invatamantul primar si gimnazial renun ...