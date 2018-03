Primaria Iasi, chemata in judecata pentru refuzul preluarii in administrare a drumurilor nationale ce traverseaza municipiul

Drum National Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, in calitate de reclamanta, in temeiul prevederilor 1527-1529 Cod civil si ale art. 21 alin (2) si alin. (7) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, a formulat astazi, 29 martie 2018, o cerere de judecata impotriva UAT – Municipiul Iasi, reprezentata prin primar Mihai Chirica, pentru a obliga parata la incheierea proceselor verbale de constatare si identificare a sectoarelor de drumuri nationale DN 24, km 183+941 – km 188+150, DN 24, km 191+035 – km 202+259, DN 28, km 64+225 – km 68+580 si DN 28, km 69+657 – km 82+804, situate in municipiul Ias ...