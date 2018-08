Primaria Limanu, precizari cu privire la imobilul din Vama Veche din care vor fi evacuati politistii

Primarul comunei Limanu, Daniel Gheorghe Georgescu, a ţinut să facă precizări cu privire la sediul de Poliţie din localitatea Vama Veche care urmează să fie evacuat.Redăm mai jos comunicatul oficial al primarului comunei Limanu:"Biroul de Politie Vama Veche – 2 Mai, ce apartine de Sectia 3 Politie Rurala Mangalia nu are sediul in cladirea la care se face referire in materialele aparute in mass-media. In perioada sezonului estival, ca urmare a unei intelegeri verbale, acest birou a functionat, fara forme legale, intr-un spatiu pus la dispozitie de primaria comunei Limanu in localitatea Vama Veche, la adresa Mihail Kogalniceanu numarul 35. Am agreat aceasta modalitate de organizare pentru a asigura operativitate in cazul unor solicitari de interventie. Precizez ca aceasta solutie a fost una temporara, pentru perioada de varf a sezonului estival, cand localitatile 2 Mai si Vama Veche devin extrem de aglomerate. Sectia 3 Politie Rurala Mangalia are un post permanent, intr-o cladire ce apartine Ministerului Afacerilor Interne in localitatea Limanu.Imobilul ce se afla la adresa Mihail Kogalniceanu la numarul 35 este din punct de vedere legal inregistrat ca si Scoala Vama Veche. Cladirea este intr-o stare avansata de degradare si potrivit calendarului de lucrari al Primariei Limanu urmeaza sa intre in proces de reabilitare. Este o cladire de utilitate publica, iar consolidarea imobilului trebuie sa se desfasoare conform procedurilor legale. In plus, starea avansata de degradare a cladirii reprezinta un risc major pentru viata oricui.Acuzatiile potrivit carora a fost trimisa o nota de evacuare ca urmare a unui conflict dintre mine si reprezentanti ai Sectiei 3 Politie Rurala Mangalia sunt nefondate. Nu neg faptul ca am avut un dialog intens cu dumnealor, dar sunt obligat sa respect legislatia in vigoare si normele institutionale. De altfel, sunt dezamagit de modul in care am fost atacat, total nejustificat in contextul in care singura mea preocupare a fost siguranta celor care isi desfasoara activitatea intr-o locatie ce apartine Primariei Limanu.In ceea ce priveste interventia din seara de 17 august 2018, precizez ca actiunile mele au fost generate de amploarea conflictului care a avut loc in localitatea 2 Mai. Peste 20 de persoane au fost agresate de huligani, iar in calitate de primar al comunei Limanu am considerat ca este important sa intervin, astfel incat, cetatenii localitatii cat si turistii sa fie in siguranta. Acest conflict a avut loc intr-un restaurant, prin urmare un loc public, iar interventia mea a fost bazata pe criterii legate de siguranta persoanelor si nicidecum, asa cum a fost prezentata, in calitate de “patron” al locatiei respective. Va garantez ca as fi reationat la fel indiferent de locul in care s-ar fi intamplat un asemenea scandal. In plus, chiar daca se insista constant pe faptul ca locatia respectiva imi apartine, precizez ca incepand din luna iunie 2016 am renuntat la partile sociale pe care le detineam la societatea “Acvamarin 2 Mai SRL”.Am fost filmat in interiorul unei institutii publice, fara acceptul meu, iar cei care au realizat filmarile sunt reprezentanti ai statului roman. Este inadmisibil ca o persoana responsabila cu protectia cetatenilor sa se preteze la asemenea fapte, si, in mod intentionat sa le foloseasca impotriva unui alt cetatean care nu a facut altceva decat sa poarte un dialog.Discutia pe care am purtat-o in seara de 17 august 2018 a fost civilizata, fara injurii, fapt ce reiese si din inregistrarile postate pe retelele de socializare. Potrivit acestor inregistrari, singurul care ridica tonul este reprezentantul Jandarmeriei Romane, in contextul in care, eu solicit explicatii cum este posibil ca atunci cand este un conflict de asemenea amploare un cadru al politiei sa plece acasa pe motiv ca s-a terminat programul de munca.Consider ca acest scandal este creat artificial si are ca miza denigrarea mea. Ma voi adresa institutiilor abilitate pentru a se lua masurile ce se impun."