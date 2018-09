Primaria Mintiu Gherlii anunta demararea procedurii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru alimentarea cu apa a localitatilor Nima si Bunesti

Primaria Mintiu Gherlii

In conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului , aprobata prin Legea 265/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007 COMUNA MINTIU GHERLII anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul “Alimentare cu apa in localiatile Nima si Bunesti , comuna Mintiu Gherlii ,judetul Cluj”. Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM Cluj ,Calea Dorobantilor ,nr.99 ,in zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 16.30 ,vineri -9.00-14.00