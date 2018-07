Primaria Muncipiului Iasi a gasit un investitor privat care sa bage 2,5 milioane de euro in modernizarea unei unitati de invatamant

Primaria Muncipiului Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Printr-o decizie luata in data de 10 iulie, Primaria Municipiului Iasi a decis sa acorde gratuit unei scoli private mai multe corpuri de cladire si un teren in suprafata de aproape 3000 de metri, care au fost in folosinta Liceului Tehnologic de Mecatronica si Automatizari. In aceste corpuri de cladire invatau cateva clase de elevi! Cladirile nu erau ocupate decat in proportie de cateva procente, astfel ca municipalitatea a decis sa reloce acele clase din cladirile de la institutia de invatamant si sa cedeze atat terenul cat si suprafata construita libera catre Liceul Richard Wurmbrand. NU trebuie uitat faptul ca in urma reorganizarii retelei scolare din Iasi, Grupul Scolar Dimitrie Mangeron a ...