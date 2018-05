Primaria municipiului Constanta a incheiat un contract cu o firma din Brasov. Ce valoare are contractul (document)

a atribuit recent un contract de aplicație soft calcul devize. Potrivit licitatiapublica.ro, contractul preveder ca aplicația pentru soft devize să poată fi instalată pe un server cu sistem de operare Windows (care va fi pus la dispoziție de autoritatea contractantă, și va funcționa în rețeaua internă a primăriei) și accesată de la orice calculator din rețeaua internă a PMC (cu sistem de operare Windows), în limita licențelor achiziționate, alocate pe baza de user și parolă confidențială. Aplicația trebuie să ofere posibilitatea de a stabili pentru utilizatori drepturi specifice de acces la informațiile încărcate în program, până la nivel de deviz. Securitatea datelor trebuie să fie realizată prin stabilirea drepturilor specifice de acces la informațiile încarcate în aplicație.Valoarea totală finală a contractului a fost de 165.765 lei fără TVA, iar societatea care a câștigat contractul estedin Brașov.Despre Softmagazin SRLPotrivit datelro furnizate de Registrul Comerțului, interogat la data de 16 mai 2018, societatea a fost înființată în anul 2015 și are sediul social în municipiul Braşov, Bulevardul 15 Noiembrie nr. 69. Societatea are capital social subscris de 200 de lei, iar asociați suntfiecare cu câte o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50%. Cei doi sunt și administratorii societății ce are ca domeniul de activitate principal activităţi de editare a altor produse software.Conform Ministerului de Finanțe, pentru anul 2016 societatea a raportat cifră de afaceri netă de 830.671 de lei, profit de 72.585 lei și 9 salariați.