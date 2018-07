Primaria Municipiului Constanta angajeaza inspector. Iata conditiile!

Cea mai importantă bancă din India, Banca Centrală (RBI), a cerut Curții Supreme a țării să reglementeze crypto monedele, informează Financial Express

Temperaturile vor creste usor in urmatoarele saptamani, dar de ploi nu vom scapa, conform prognozei meteorologilor pentru perioada 23 iulie-5 august.

Un restaurant din Galati, unde a fost filmat un gandac care iese din mancare, a fost inchis, luni, de inspectorii de la Protectia Consumatorului si cei de la Directia de Sanatate Publica, care, in timpul controlului, au sesizat ca si in interior era o adevarata invazie de daunatori.

Fostul campion naţional la atletism, Dumitru Mihăilescu, a fost găsit mort, astăzi, într-o cameră de hotel din Poiana Brașov. ”Mișu”, cum îi spuneau apropiații, avea 65 de ani și era expert sportiv din cadrul Clubului Sportiv Farul Constanța. Primele verificări efectuate de polițiștii din Brașov arată că fostul campion national la atletism, Dumitru Mihăilescu, ar […] The post Fostul campion la atletism Dumitru Mihăilescu a fost găsit mort în camera de hotel appeared first on Cancan.ro.