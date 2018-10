Primaria municipiului Mangalia reabiliteaza trotuarele din oras. Ce valoare are contractul si ce societate se va ocupa de lucrare (document)

“Investiţia propusă vizează lucrările pentru reabilitarea trotuarelor prin propunerea de soluții constructive, corespunzătoare cu normele în vigoare, în vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație rutieră și pietonală.

Trotuarele propuse pentru reabilitare au, în prezent, o structura alcătuită din straturi asfaltice așezate pe fundație din materiale granulare. Structura prezintă diverse tipuri de degradări, gropi, fagase, fisuri, suprafețe faiantate, astfel încât, circulația se desfășoară cu dificultate în special pe timp nefavorabil.

Starea actuală a trotuarelor afectează siguranță circulației pietonale, mărește durata de transport generând disconfort și aspect neîngrijit cu cheltuieli de întreținere ridicate pentru menținerea în stare corespunzătoare în toate anotimpurile.

Datorită perioadei mari de timp trecute de la ultima intervenţie la trotuare, pe străzile care fac obiectul prezenței documentaţii au apărut o serie de degradări şi defecţiuni, neasigurându-se astfel starea de viabilitate.

Suprafața de teren ocupată de lucrările de amenajare a trotuarelor din municipiul Mangalia, este situată în totalitate pe amplasamentul aferent infrastructurii rutiere și nu sunt necesare exproprieri, scoateri din circuitul agricol, mutări de garduri, demolări de case sau construcții.

Se vor proiecta și reabilita trotuarele de pe următoarele străzi, cu lungimile aferente:

- Munteniei 1,255.47

- Gheorge Netoi 666.00

- Oprea Crusoveanu 606.28

- Ion Mecu 630.10

- G-ral Vartajeanu 603.12

- G-ral Boierescu 435.29

- Crinului 535.04

- Bld. Callatis 360.89

- M.I. Dobrogeanu 1838.18

- Horia, Cloșca și Crișan 230.94

- Gării 726.92

- 1 Mai 999.06

- Dumitru Ana 295.03

- Gheorghe Doja 294.80

- Simion Bărnuțiu 289.00

- Maior Giurăscu 236.94

- Ezerului 670.18

- Walter Mărăcineanu 174.18

- Avram Iancu 656.06

- Maior Sontu 186.86

- Moldovei 422.86

- Basarabiei 89.00

- Crișanei 322.39

- Transilvaniei 428.68

- Transilvaniei Alee 118.71

- Panduri 272.24

- Griviței 450.00

- Bucovinei 322.90

- Demetrios Callatianul 417.34

- Apostolul Andrei 248.12

- Maramureșului 329.66

- Banatului 233.81

- Olteniei 103.20

- Mărăști 276.79

- 9 Mai 319.11

- Anton Pann 171.98

- Alee Anton Pann 63.37

- 11 Iunie 1848 122.09

- Mihai Viteazu 168.46

- Alee Acces 1 74.59

- Alee Acces 2 106.35

TOTAL LUNGIME: 16,751.99 M"



a atribuit recent un contract de proiectare şi execuţie „Reabilitare trotuare în municipiul Mangalia – lot I”. Potrivit licitatiapublica.ro, contractul a fost atribuit prin procedură simplificată.Valoarea totală a achiziției (fără TVA): 12.339.592,21 RONSocietatea căreia i-a fost atribuit contractul estePotrivit datelor furnizate de Registrul Comerţului interogat la data de 13 octombrie 2018, societatea a fost înfiinţată în anul 2017 şi are sediul social în Bucureşti Sectorul 1, Strada Mircea Vulcănescu nr. 69.Societatea are capital social subscris de 200 lei, integral vărsat, iar unic asociat este, acesta fiind şi administratorul firmei ce are ca domeniu de activitate principal lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.Conform Ministerului de Finanţe, pentru anul 2017 societatea a raportat cifră de afaceri netă de 15.667 de lei, pierdere de 7.506 lei şi doi salariaţi.În secțiunea „Documente“, puteți consulta anunțul de atribuire a licitației.