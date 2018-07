Primaria Municipiului Mangalia scoate la concurs mai multe posturi vacante. Iata conditiile!

consilier clasa I grad profesional principal - Biroul Urmarire Contracte, Fond Locativ;

consilier clasa I grad profesional asistent - Biroul Inspectie Fiscala;

consilier clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Urbanism și Autorizatii de Construire;

consilier clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Evidenta Persoanelor;

consilier clasa I grad profesional debutant - Compartimentul Evidenta Persoanelor.

Primaria Municipiului Mangalia organizeaza concurs prin recrutare in conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizare i dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata i completata de H.G. nr. 1173/2008 $i H.G. nr. 761/2017, in data de 26.07.2018, ora 10:00 - proba scrisa in data de 30.07.2018, ora 10:00 - interviul, la sediul institutiei din os. Constantei nr. 13, pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie temporar vacante:Conditii specifice de participare la concurs pentru functia publica de:- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta In domeniul știintelor administrative;- vechimea minima in specialitatea studiilor 5 ani.- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul știintelor economice;- vechimea minima in specialitatea studiilor 1 an.- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta In domeniul inginerie;- vechimea minima in specialitatea studiilor 1 an.- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul tiintelor economice;- vechimea minima in specialitatea studiilor 1 an.- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul știintelor economice;- vechimea minima in specialitatea studiilor - nu este cazul.Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primariei Municipiului Mangalia din os. Constantei nr. 13, Serviciul Resurse Umane-Salarizare, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@ primaria.mangalia.ro in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt, în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pana fo data de 20.07.2017, ora 14:00 și trebuie sa contina urmatoarele documente:a) formularul de inscriere;b) curriculum vitae, modelul comun european;c) copia actului de identitate;d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor $i altor documente care atesta efectuarea unor specializari $i perfectionari;e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;f) copia cametului de munca $i dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca $i, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic $i se testeaza prin proba suplimentara;i) cazierul judiciar;j) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.Copiile actelor din dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.