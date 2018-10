Primaria pune semafoare pe strada Donath din Grigorescu. Dan Tarcea: Este vina primarului din Forești

Strada Donath Cluj

Primăria Cluj-Napoca nu găseşte soluţii pentru a rezolva situaţia traficului din zona străzii Donath. Administraţia Boc aruncă vina pe primarul Floreştiului, Horia Şulea, care dă pe bandă rulantă autorizaţii de construire în zonă.

“Cunosc foarte bine situaţia de pe strada Donath. Strada Donath este un drum alternativ pentru cei care vin din Floreşti, este o stradă foarte aglomerată, din păcate, şi cei care locuiesc în zonă ies de multe ori foarte greu de pe alei. Atunci vom pune şi nişte semafoare acolo să le dea posibilitatea celor care locuiesc în zonă să iasă pur şi simplu şi să ajungă la birou. Din nefericire, în zona Grigorescu nu am reuşit să identificăm terenuri disponibile pentru a reuşi să facem parkinguri. Sunt în studiu şi aici câteva zone unde am putea demola garaje şi să facem locuri suplimentare pentru parcări. Cunosc foarte bine situaţia de acolo şi căutăm soluţii care să ajute la descongestionarea traficului. Odată ce va fi centura metropolitană gata şi centura Floreştiului, circulaţia din zonă se va rezolva. Aventurile imobiliare care sunt în zona străzii Donath sunt extrem de mari, nu sunt pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, trebuie să ştie toată lumea că nu noi am fost cei care am dat autorizaţii de construire la acele blocuri din zonă”, a comentat viceprimarul Dan Tarcea, miercuri, la un post de radio, citat de Monitorul de Cluj.

