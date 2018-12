Primaria Timișoara, AMENDATA cu 50.000 de lei pentru gunoaiele de pe strazi. Primarul Robu se 'spala pe maini' și acuza 'campanii de intoxicare informaționale'

Garda de Mediu Timiş a amendat Primăria Timişoara cu suma de 50.000 de lei din cauza gunoaielor de pe străzi, după ce municipalitatea a rămas fără contract de salubrizare şi a atribuit acest serviciu unei instituţii din subordine, informează News.ro.

Comisarul-şef al Gărzii Naţionale de Mediu Timiş, Lavinia Alina Căluşeriu, a declarat pentru News.ro că Primăria Timişoara este instituţia responsabilă pentru menţinerea curăţeniei din oraş, iar din cauză că străzile sunt pline cu gunoaie a fost aplicată o amendă de 50.000 de lei.

Garda de mediu: Situația s-a înrăutățit

O echipă mixtă formată din comisari ai Gărzii de Mediu şi ai Direcţiei de Sănătate Publică a făcut verificări în perioada 28 noiembrie - 5 decembrie.

"La ordinul Prefecturii Timiş s-a constituit o echipă mixtă pentru verificarea salubrizării pe domeniul public în Timişoara. Primăria Timişoara are contract cu Horticultura pentru aceasta. S-a aplicat o amendă de 50.000 de lei, conform legii mediului. Serviciul de salubrizare trebuia recontractat din nou pentru că se ştia că expiră contractul. În 4 august trebuia să expire şi termenul se cunoştea foarte bine. Am constatat că Primăria Timişoara abia în 29 mai a lansat procedura de achiziţie a serviciului, în condiţiile în care legea spune că cu 6 luni înainte trebuia făcută licitaţia. Termenul acesta a condus la o situaţie în care suntem fără un serviciu de salubritate. Ridicarea deşeurilor de pe domeniul public trebuie făcută la comanda lansată de Primărie, către operatorul de salubrizare. În luna mai am dispus să se salubrizeze. Acum situaţia se menţine şi s-a înrăutăţit", a declarat Lavinia Alina Căluşeriu.

A fost fixat şi un termen până la care reprezentanţii Primăriei Timişoara trebuie să adune gunoaiele abandonate, şi anume 4 februarie.

Ce spune primarul Nicolae Robu?

Primarul Nicolae Robu (PNL) a reacţionat pe pagina sa de Facebook şi a dat vina pentru această situaţie pe social-democraţi.

"Instituţia statului PSD-izată numită Garda de Mediu nu vede ce vedem noi toţi, stimaţi timişoreni! Nu a făcut nici măcar o atenţionare organizaţiei responsabile de mizeria pe care o vedem în oraş, ADID, cum nu face nici celor ce ne poluează oraşul cu neruşinare! Dimpotrivă, încearcă să învinovăţească primăria! După ce ridicarea gunoiului menajer s-a luat din jurisdicţia Primăriei şi s-a dat la Asociaţia Judeţeană ADID, cu neruşinarea-i specifică, PSD, care are controlul total asupra acestei asociaţii ADID (Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri - n.r.), duce o campanie de intoxicare informaţională deşănţată la maxim, pentru a direcţiona nemulţumirile legitime ale dumneaviastră, stimaţi timişoreni, către Primărie! Tot ce înseamnă gunoi menajer - altfel spus: gunoi din pubele, containere, rampe clandestine, rampe sezoniere de primăvară şi toamnă - Nu mai are legătură cu Primăria!”, a scris Robu.

Edilul a spus că Primăria este responsabilă doar de ridicarea gunoiului din coşurile stradale, curăţarea trotuarelor, pieţelor, staţiilor de transport public şi măturatul străzilor.

"Primăria este responsabilă doar de ridicarea gunoiului din coşurile de pe domeniul public - trotuare, pieţe, staţii STPT, parcuri - şi de măturatul şi spălatul străzilor! Suntem conştienţi că şi la acest capitol mai e mult până să ne putem declara mulţumiţi, dar nu e drept să ni se pună în cârcă ceea ce nu e al nostru!", a mai scris Robu.

Societatea Horticultura, aflată în subordinea Primăriei şi care se ocupă de spaţiile verzi, a preluat la 1 noiembrie, până la finele lunii ianuarie, curăţenia stradală. Aceasta după ce contractul cu Retim a expirat, iar municipalitatea n-a finalizat încă licitaţia pentru încredinţarea acestui serviciu pe patru ani.

La sfârşitul lunii noiembrie, a expirat termenul de depunere a ofertelor în cadrul licitaţiei pentru desemnarea unei firme care să se ocupe de curăţenia stradală din Timişoara.

Două societăţi s-au arătat interesate de prestarea acestui serviciu la Timişoara, una din Cluj şi alta din Constanţa.