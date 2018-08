Primaria Turda a inceput reamenajarea peisagera din zona Materna

Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara. Citește mai departe...

Viorica Dancila a comentat joi protestul din 10 august reprimat violent de autoritati, in prima sa aparitie publica de dupa aceste incidente. Dancila sustine ca de atunci e un asalt continuu asupra institutiilor statului, mai ales asupra Jandarmeriei, si a acuzat direct liderii politici ai Opozitiei ...

Camera de Comert Americana in Romania - AmCham Romania - reactioneaza la declaratiile din ultima perioada a liderilor politici, care au atacat companiile straine si angajatii acestora.

Personajul Nicole din „Lacrimi de iubire" a fost extrem de popular în 2005-2006, pe când telenovela rula la TV. Actrița Mihaela Bărluțiu care a interpretat-o pe adolescenta rebelă din serial a avut parte de schimbări în viața ei. Oamenii și-o amintesc pe Mihaela Bărluțiu drept adolescenta simpatică și creață din „Lacrimi de iubire", sau pentru […]