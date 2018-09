Primaria Turda va aloca bani Spitalului Municipal pentru un Computer Tomograf nou

Un copil a fost batut cu pumnii si incatusat de un cos de gunoi, dupa ce a fost prins de politistii locali din Sectorul 3 ca pescuia in lacul IOR.

Dupa ce au fost descoperite numeroase greseli in manualele de Istorie, Geografie si Biologie de clasa a VI-a, iata ca seria erorilor din manualele unice continua: aflam din cel de Matematica de clasa I ca 12 este mai mare ca 16.

Amazon in Romania – Stiati ca puteti comanda de pe cel mai mare retailer online din lume chiar si din Romania? Mai mult, gasiti o multime de produse pe care nu aveti de unde sa le cumparati din tara. Citește mai departe...

Cultura europeană medievală se deosebeşte mult de cea contemporană, însă are şi multe asemănări. Idei străvechi legate de sexualitate şi corpul uman sunt teme dezbătute şi în prezent. Citește mai departe...

Săptămâna de lucru de patru zile și weekendul de trei zile ar trebui să devină regula în viitorul apropiat, susțin sindicatele din Marea Britanie, bazându-se pe faptul că tehnologia crește productivitatea, scrie Euronews. Potrivit sindicaliștilor, săptămâna de lucru de patru zile, fără reducerea salariilor, va deveni realitate înainte de sfârșitul secolului, pe măsură ce tehnologia […] The post Un vis devenit aproape realitate: săptămâna de lucru de patru zile! appeared first on Cancan.ro.