Primarii, Presedintii de CJ, Ministrii sau functionarii care refuza fonduri UE - DEMISI URGENT !!

Dragi cetateni, in tara asta administratia publica locala si centrala se plange incontinuu ca NU ARE BANI. Indiferent ce vor cetatenii raspunsul este acelasi NU SUNT BANI. Ei bine voi incepe un demers de a arata ipocrizia si delasarea unor primari, presedinti de CJ si ministri sau functionari din ministere. Pt fiecare primarie si CJ din tara asta voi prezenta aici NOMINAL programele unde puteau aplica pt fonduri UE fiecare primarie, presedinte de CJ sau minister si cate proiecte s-au depus in fapt. De asemenea va fi interesant de vazut cat sunt acum salariile din administratia locala si cat muncesc real, pe ce criterii de angajare si evaluare. Tot nominal. M-am saturat pana peste cap de lenea, incompetenta si diversele scuze penibile prin care de fapt nu vor sa aibe raspunderi sau sa munceasca, pana la urma pe acelasi salariu. Veti fi uluiti dragi privati sa aflati ce salarii au ajuns sa aibe unii functionari care "rup usa" la ora 4 si ce sa vezi vinerea chiar la ora 2. De ce? Dracu stie!!!. O fi deratizare la ora aia in fiecare saptamana. Dar vreau sa-mi spuna si mie un IMM care vinerea la 2 le da drumul la angajati sa plece acasa pe salarii de executie incepand de la 4000 ron net!!!!!!. In ce companie mare esti iertat daca firma a avut posibilitatea sa aduca 1,2,3,10 milioane de euro dar anagajatii respectivi au uitat sa-i spuna sefului sau pur si simplu i-a durut in...cot. Ei bine va spun eu unde: in diverse ministere, primarii si consilii judetene din Romania. Veti vedea!!!. Suntem prea concentrati sa vedem scandalurile politice mari dar nu si adevarata problema: tirania incompetentei si lenei unor functionari si demnitari care l-au luat pe NU in brate. Voi face pt toti cetatenii Romaniei un tabel cu primaria, consiliul judetean si ministerul care putea accesa fonduri europene, ce surse de finantare au existat si exista, cate proiecte au fost depuse, cate au fost contractate si in functie de asta o clasificare a celor evaluati cu note de la 1 la 10 sau in cazul primarior si presedintilor de CJ cu VOTATI sau NU MAI VOTATI. Vreau sa recunosc ca desi l-am criticat dur pe Bolojan pentru porcaria cu Alianta Vestului nu pot daca vreau sa fiu corect si obiectiv sa nu-i recunosc ambitia si determinarea de a fi primul pe tara la atragerea de fonduri UE. Mai sunt multe exemple pozitive dar si MULTEE FOARTE MULTEEE de lenesi si neghiobi. Voi da si exemple concrete sa va minunati si dumneavoastra de halul in care arata administratia romaneasca, de buruienile ce cresc la umbra ministrilor sau sefilor de UAT sau cat de nepriceputi si dezinteresati sunt unii ministri si primari. Pe salarii deloc mici cum ni se prezinta...cica le e frica! Pai de ce dracu mai vii la serviciu atunci? Sa treaca timpul? Sa nu stapanesti decat arta NU ului?!!!!!!. O sa fie foarte interesant credeti-ma. Iar mediul privat va plange pe capete cand va vedea salariile, programul de lucru si atributiile majoritatii functionarimii romanesti de azi...(mai sunt si exceptii de eroi in administratie si ii voi prezenta si pe ei). Despre LEPRE si EROI in administratie va rog sa-mi scrieti pe: cumpanasualexandru@yahoo.com

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR