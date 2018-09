Primarul Brailei, suparat foc dupa cazul celor doi sportivi americani atacati cu cutitul: "Aceste persoane trebuie eliminate din oras"

Marian Dragomir google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primarul municipiului Braila, Marian Dragomir, a declarat, duminica, ca o persoana ”certata cu legea foarte mult timp” ar fi implicata in agresarea celor doi baschetbalisti de la ACS Cuza Sport Braila. Dragomir afirma ca astfel de incidente ”nu caracterizeaza municipiul Braila, dar, din cand in cand, anumite persoane strica renumele orasului cu astfel de fapte”. Edilul sef al Brailei a catalogat incidentul in urma caruia doi sportivi au fost raniti pe o terasa din oras ca fiind ”foarte grav, care nu caracterizeaza municipiul Braila”. ”Astfel de incidente nu caracterizeaza municipiul Braila, dar, din cand in cand, anumite persoane strica renumele orasului cu a ...