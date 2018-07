Primarul din Alba Iulia, mesaj transant pentru premierul Viorica Dancila: "Danchill out! Luati o pauza, doamna!"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mircea Hava, primarul din Alba Iulia, a tinut sa ii transmita un mesaj premierului Viorica Dancila, dupa ce aceasta a facut gafe in serie in mesajul de Ziua Imnului National. ”Danchill out! Luati o pauza, doamna! Asta e singurul gand care imi vine in minte dupa prestatiile halucinante ale prim-ministrei din ultima saptamana. Cand nu te pricepi la nimic, ai macar umbra de urma de bun simt sa stai „ la cutie”. Insa ea insista sa livreze gafa peste gafa, bula dupa bula, zi dupa zi. Ca nu le nimereste pe alea internationale, mai ca am mai putea intelege, ca nu-i diplomat de cariera si, pana la urma, pana si diplomatul, pentru ea, nu-i decat o prajitura, cel mult un tort. Dar cand din haosul gandirii se nasc confuzi ...