Primarul din Belis,Viorel Matis, prins in flagrant in timp ce mituia un jurnalist

Viorel Matis prins in flagrant dand mita

Primarul comunei Belis, din judeţul Cluj, Viorel Matis (PSD), este cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj dupa ce ar fi dat mita unui jurnalist, edilul fiind prins in flagrant, arata Mediafax.

Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, Nicolae Moldovan, a confirmat, pentru sursa citata, existenţa unui dosar in care procurorii deruleaza cercetari in cazul primarului comunei Belis, Viorel Matis, pentru dare de mita, edilul fiind prins in flagrant in timp ce dadea mita unui jurnalist.

„Raspunsul este da, confirm un caz de flagrant de dare de mita unui jurnalist de catre primarul din Belis”, a spus Moldovan.

Primarul Viorel Matis este cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.