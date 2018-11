Primarul Gabriela Firea sustine ca greva generala de la metrou anuntata pentru saptamana viitoare ar putea bloca Bucurestiul

Primarul General, Gabriela Firea a precizat într-un comunicat că greva generală de la metrou anunţată pentru săptămâna viitoare ar putea bloca Bucureştiul.



Potrivit comunicatului, având în vedere greva generală de la metrou, anunţată recent de conducerea Unităţii - Sindicatul Liber Metrou, care ar urma să fie declanşată miercuri, 21 noiembrie, pe o perioadă nedeterminată, Primarul General, Gabriela Firea, solicită factorilor responsabili să soluţioneze în cel mai scurt timp problemele apărute în relaţia dintre sindicate şi autorităţile statului:

Primarul General, Gabriela Firea: "Fac apel la responsabilitatea şi profesionalismul reprezentanţilor Ministerului Transporturilor să identifice urgent soluţii, astfel încât greva generală de la metrou să fie anulată, pentru că un astfel de eveniment ar afecta serios viaţa bucureştenilor.



În întâlnirile directe pe care le-am avut cu miniştrii transporturilor - patru, de când sunt primar general- cât şi în grupurile de lucru la nivel de experţi în mobilitate, am solicitat că metroul să fie transferat la Primăria Capitalei, astfel încât să putem învesti şi asigură un transport public modern, integrat şi eficient, aşa cum se întâmpla în toate oraşele europene dar, ca şi în cazul Centurii Capitalei, interesul public nu a fost suficient de convingător. În ciuda eforturilor Primăriei Capitalei de a dovedi că este capabilă să asigure tot ceea ce este nevoie pentru că situaţii ca cea de acum să nu se întâmple, alte interese sunt, se pare, luate în considerare.



Dacă nu se doreşte transferul metroului în administrarea Primăriei Capitalei, aşa cum prevede Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Capitalei (PMUD), document strategic realizat sub coordonarea specialiştilor BERD, măcar să se transfere staţiile, care arată deplorabil şi pe care Primăria Capitalei le poate reabilita. Vrem să investim în siguranţă şi confortul celor aproape 1 milion de bucureşteni care folosesc zilnic metroul.



Ca Primar General nu am în acest moment pârghiile legale să intervin în medierea acestui conflict, dar îi asigur pe bucureşteni că, în cazul în care angajaţii Metrorex îşi menţin decizia de a intra în grevă, Primăria Capitalei, prin STB (fosta RATB) va lua măsuri pentru asigurarea la capacitate maximă a transportului public de suprafaţă.

Astfel, Societatea de Transport Bucureşti va scoate în traseu toate vehiculele disponibile, iar aceasta măsură va fi menţinută şi în afara orelor de vârf, până la reluarea circulaţiei pe reţeaua de metrou'.