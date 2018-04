Primarul Iasului, acuzat ca a blocat o sedinta de Consiliu Local: "Haideti la munca, domnule primar!"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Organizatia municipala a PSD Iasi si grupul de consilieri din cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi se dezic categoric de informatiile vehiculate in spatiul public cu privire la o pretinsa tentativa de blocare din partea lor a sedintei ordinare a CL Iasi. "Ne aflam in situatia in care primarul Mihai Chirica, mizand pe aranjamente politice subterane, mimand democratia si avand in vedere interese meschine legate de calendarul unor actiuni in justitie pe care le-a promovat, vrea sa arunce, ca de obicei, vina nedesfasurarii sedintei tocmai in tabara care doreste intrunirea cat mai rapida in plen a Consiliului Local. Mai mult decat atat, consilierii PSD isi manifesta disponibilitatea de a veni cat mai curan ...