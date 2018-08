Primarul Iasului semneaza un document important. O cladire istorica din centrul orasului va fi reabilitata de o firma din Italia - LIVE VIDEO

Baia Turceasca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 27 august, incepand cu ora 12.00, la Primaria Municipiului Iasi va avea loc semnarea contractului de executie a lucrarilor de constructii aferente proiectului cu finantare europeana "Centrul International de Arta Contemporana: Reabilitarea, consolidarea si refunctionalizarea cladirii fostei Bai Comunale (Baia Turceasca)'. Imobilul aflat in centrul orasului va incapea pe mana unei societati din Italia. Cladirea in care a functionat ani la rand Baia Turceasca, aflata in vecinatatea Catedralei Mitropolitane din Iasi, va fi refacuta de compania Cifolelli Edilizia SRL Italia, firma care a castigat procedura organizata de municipalitate, valoarea contractului fiind de 14 milioane de lei. Potr ...