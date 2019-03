Primarul Mihai Chirica a primit vizita Ambasadorului Regatului Danemarcei in Romania - FOTO

Intalnire ambasador Danemarca 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri, 22 martie, primarul Mihai Chirica s-a intalnit la Palatul Roznovanu cu Excelenta Sa Søren Jensen, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Regatului Danemarcei in Romania. „Discutiile au vizat modalitatile de colaborare in special in domeniile eficientei energetice si digitalizarii serviciilor oferite de administratie. Danemarca se afla pe primul loc in Europa in ceea ce priveste comunicarea digitala dintre cetateni si autoritatile locale. Un rezultat concret al discutiilor a fost stabilirea organizarii unei misiuni economice in domeniul eficientei energetice, eveniment care va avea loc la Iasi. Un alt subiect dezbatut a fost cel al intaririi rolului institutii ...