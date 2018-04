Primarul Mihai Chirica, decizie urgenta in cazul Institutului de Boli Cardiovasculare. Bani pentru lucrarile de reparatii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avand in vedere situatia critica in care se afla Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” in urma incendiului din noaptea de marti, 10 aprilie, spre miercuri, 11 aprilie, primarul Mihai Chirica a initiat demersurile pentru convocarea unei sedinte extraordinare a Consiliului Local Iasi in care sa se decida, in regim de urgenta, alocarea unei sume de bani din Fondul de rezerva aflat la dispozitia primarului pentru sustinerea lucrarilor de reparatii necesare pentru redeschiderea Institutului. Conform evaluarilor preliminare facute de conducerea Institutului, incendiul a provocat daune materiale importante la unitati medicale foarte importante, precum Blocul Operator sau Sectia ATI, care au d ...