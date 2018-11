Primarul Mihai Chirica, in inspectie prin oras. Cand vor fi aprinse luminitele de sarbatorile de iarna - FOTO

mihai chirica inspectie pietonal sarbatori iarna 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sefii din Palatul Roznovanu au luat la pas zona centrala a municipiului Iasi pentru a vedea situatia de pe Pietonalul Stefan cel Mare si Sfant, cum stau comerciantii care au marfa in casutele amplasate pe bulevard. Citeste si: Prognoza meteo pentru Romania. Iarna loveste in plin in perioada urmatoare! Primarul Mihai Chirica a aratat ca in preajma sarbatorii de Sfantul Nicolae, la fel ca anul trecut, ar putea ca luminitele decorative pentru sarbatorile de iarna sa fie aprinse. Acestea au fost montate in zona centrala a Iasului, dar si in alte cartiere din oras. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...