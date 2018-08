Primarul Mihai Chirica inaugureaza o investitie in municipiu. Loc destinat copiilor, deschis in Nicolina! - FOTO, LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de astazi minicipalitatea ieseana va inaugura o investitie destinata recreerii celor mici. Est vorba de un parc de joaca urias din zona Nicolina, nr. 27, bloc 958 parc de peste 1200 mp. La inaugurare va fi prezent si edilul Mihai Chirica acesta urmand a verifica si alte spatii asemanatoare din minicipiu. Autoritatea locala a demarat o investitie mai ampla ce vizeaza modernizarea a peste 90 de spatii de joaca in tot orasul. Astfel, in ceea ce priveste lucrarile efectuate de SC Sport Play Sistem SRL au fost finalizate spatiile de joaca din Sos. Nicolina, nr. 27, bl. 958, str. Cetatuia, nr. 19, bl. 752, str-la Cetatuia, nr. 11, bl. 756 str. Prof. Paul, nr. 3, bl. 337 si str. Pantel, nr. 21, bl. A2. Lucrarile ...