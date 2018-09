Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, audiat n dosarul fostului ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Valerian Vreme

"Despre încheierea propriu-zisă a contractului privind licenţele educaţionale nu am informaţii, deoarece nu intra în sfera de competenţă a funcţiei pe care o deţineam, însă pot să relatez despre nota de fundamentare, cu care am fost sesizat în cadrul Guvernului, notă prin care eram informat că expiraseră licenţele Microsoft şi nu mai puteau fi folosite în şcoli. În legătură cu adoptarea notelor în Guvern, acestea nu urmează procedura hotărârilor de guvern sau a altor acte normative. Am avut o discuţie cu ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, şi cu ministrul Comunicaţiilor, Valerian Vreme. Mi-am dat seama că era o problemă presantă, cu implicaţii bugetare şi în sistemul educaţional, putând duce chiar la blocarea utilizării calculatoarelor în şcoli. După dezbaterea în Guvern a notei respective, am semnat înscrisul şi l-am înaintat ministerului emitent. În Guvern nu s-a discutat despre legalitatea contractului, pentru că nota nu are un asemenea specific juridic, ci au fost discutate aspecte tehnice. La nivel de prim-ministru se discută doar probleme de politici publice, iar aspectele de legalitate erau asigurate de serviciile suport ale ministerelor sau ale Guvernului", a precizat Emil Boc.