Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a votat la referendum. Ce a declarat edilul la iesirea din sectia de votare (video)

”Am venit la vot în prima zi, de dimineață, așa cum am venit întotdeauna. Nu am lipsit la niciun vot și am venit din cinci motive:



Primul, pentru că nu am lipsit la vreun vot și consider că pentru asta s-a luptat la Revoluția din 1989, pentru aceasta s-au luptat cei care atunci au provocat această schimbare de situație.

Al doilea motiv este că de data aceasta ne aflăm în fața unei inițiative cetățenești și din respect pentru cele peste 3 milioane de români care ne-au adus în acest moment de opțiune, tocmai pentru că doresc să încurajez și în continuare inițiativele cetățenești am venit să votez.



Al treilea motiv este pentru că sunt membru al unui partid politic, iar partidele politice ajung la putere sau în opoziție în funcție de vot și mi se pare o ipocrizie să le cer oamenilor să nu vină la vot atunci când nu am vreun interes și să le cer să vină la vot atunci când am un interes. Întotdeauna îi voi îndemna pe toți românii să iasă la vot, indiferent de opțiune. În prezent avem trei opțiuni: DA, NU sau abținere; anularea buletinului de vot sau să stea acasă.



Al patrulea motiv este că este o zi frumoasă, este un week-end frumos și nu aș vrea vreodată să îmi reproșez că nu am făcut acest minim efort, neavând nămeți sau troien, sau altceva care să mă împiedice. Îi îndemn pe toți constănțenii să iasă la vot, indiferent de opțiune, niciodată nu voi îndrăzni să le influențez decizia.



Al cincilea motiv este pentru că am vrut, mi-am dorit să fiu aici și în calitate de om aflat la jumătatea vârstei, mâ gândesc și la copii mei pentru care trebuie să fiu un model, să iasă la vot, să se implice în viața orașului sau a țării, să se implice în deciziile care le creionează viitorul” - a declarat primarul Decebal Făgădău.