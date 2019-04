Primarul Negoita vrea sa "activeze" o zona aglomerata a Capitalei sufocand-o cu blocuri turn

Intr-o zona in care bucurestenilor le trebuie un parc verde, Primaria Sectorului 3 ar vrea sa construiasca mai multe blocuri turn, cu 1.500 de apartamente si birouri. Desi, in teorie, in aceste spatii ar urma sa locuiasca si sa lucreze oameni nevoiasi, in realitate, locurile in noul complex rezidential risca sa fie distribuite unor persoane alese pe spranceana, pe criterii politice, sustin mai multi consilieri locali consultati de Ziare.com.