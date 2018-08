Primarul PSD din Alexandria, apel public pentru descurajarea manifestanților anti-PSD

Joi, 23 august, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la trager...

UPDATE - Medicii au declarat decesul. Stirea initiala - In urma cu putin timp, soferul unui TIR care se deplasa p...

Abuzurile alimentare, stresul, kilogramele în plus şi factorii ereditari duc la creşterea glicemiei, iar în timp la apariţia diabetului zaharat. Efectul lor însă poate fi contracarat cu leacuri simple, ușor de obținut. Citește mai departe...

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus reținerea celor doi protestatari audiați joi, aceștia fiind acuzați de ultraj. Unul dintre ei este acuzat și că a furat pistolul femeii jandarm, împreună cu cel care se află deja în arest preventiv și a recunoscut fapta. „În cauza având ca obiect infracţiunile de ultraj (agresiune […] The post A fost reținut protestatarul făcut celebru de Snoop Dogg! Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a lovit jandarmii appeared first on Cancan.ro.