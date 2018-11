Primarul si presedintele PSD si-au impartit pumni! Totul a pornit de la cornul si laptele copiilor din Iasi. Acuzatiile sunt grave

Maricel Popa si Mihai Chirica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Conflictul dintre primarul Mihai Chirica si Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi, continua • Chirica spune ca Popa nu a respectat legea in momentul in care a transmis primariilor din judet ca trebuie sa se ocupe de achizitia de alimente pentru elevi • "Avem o problema. Avem o problema serioasa, din punctul meu de vedere, in ceea ce priveste furnizarea in scolile din judetul Iasi a laptelului si cornului. Aceasta problema care ne chinuie se numeste consilierul judetean Maricel Popa. Intr-un mod ilegal si total abuziv si cu aviz de legalitate de la Prefectura incalca legea 640 prin care Consiliul Judetean era singura institutie care se putea ocupa de ac ...